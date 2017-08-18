Новый «красный» состав вышел из строя на станции метро «Владимирская»

На «красной» ветке метро Северной столицы опять сломался новый состав, пишут участники сообщества «ДТП и ЧП / Петербург». Состав вышел из строя около 10.30 18 августа на станции «Владимирская».

По словам очевидцев, в вагонах стали неисправны двери. Чтобы выйти на платформу, пассажирам приходилось открывать их изнутри вручную.

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Сломавшийся состав отогнали в депо для устранения неисправности. В общей сложности задержка в движении поездов составила 20 минут.