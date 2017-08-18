На Кубани мотоциклист погиб, столкнувшись с иномаркой
17 августа около двух часов ночи в районе 98-километра автодороги «Джубга — Сочи» произошло
17 августа около двух часов ночи в районе 98-километра автодороги «Джубга — Сочи» произошло
По предварительным данным мужчина, управляя мотоциклом «Омакс», выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Hyundai Elantra.
В результате происшествия водитель мотоцикла от полученных травм погиб на месте, сообщает отдел пропаганды краевого УГИБДД.