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12:59 (мск), источник: Югополис

На Кубани мотоциклист погиб, столкнувшись с иномаркой

17 августа около двух часов ночи в районе 98-километра автодороги «Джубга — Сочи» произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек.

По предварительным данным мужчина, управляя мотоциклом «Омакс», выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Hyundai Elantra.

В результате происшествия водитель мотоцикла от полученных травм погиб на месте, сообщает отдел пропаганды краевого УГИБДД.

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