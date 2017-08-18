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12:28 (мск), источник: Publika.md

Рюкзак со взрывчаткой случайно обнаружил на обочине житель Криулян

Рюкзак, наполненный боеприпасами, был найден на обочине дороги около Вадул-луй-Водэ жителем Криулянского района.

Источник: Publika.md

По данным следствия, в рюкзаке были обнаружены две гранаты, семь устройств похожих на запал для тротила и противогазовая маска. Пока неизвестно кому принадлежит сумка с боеприпасами.

Между тем сотрудники правоохранительных органов провели обыск в доме 27-летнего жителя коммуны Будешть, где также было найдено незаконное оружие.

Подозреваемому грозит штраф в размере 27 тысяч леев либо до трех лет лишения свободы.

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