Рюкзак со взрывчаткой случайно обнаружил на обочине житель Криулян
Рюкзак, наполненный боеприпасами, был найден на обочине дороги около
Рюкзак, наполненный боеприпасами, был найден на обочине дороги около
По данным следствия, в рюкзаке были обнаружены две гранаты, семь устройств похожих на запал для тротила и противогазовая маска. Пока неизвестно кому принадлежит сумка с боеприпасами.
Между тем сотрудники правоохранительных органов провели обыск в доме 27-летнего жителя коммуны Будешть, где также было найдено незаконное оружие.
Подозреваемому грозит штраф в размере 27 тысяч леев либо до трех лет лишения свободы.