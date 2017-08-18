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12:37 (мск), источник: RTVi

В Москве активисту Вадиму Коровину порвали связки на руке

В Москве активисту Вадиму Коровину порвали связки на руке. По словам Коровина, он оставил машину на парковке у мэрии Москвы. Охрана попросила его переставить машину, но активист отказался и ушел.

Источник: RTVi

Когда он вернулся, несколько полицейских попросили показать документы и предложили пройти в ОВД Тверское. Коровин отказался, после чего один из полицейских резко дернул его руку вверх, и она хрустнула. В полиции пока не смогли предоставить RTVI оперативный комментарий по ситуации с Коровиным.

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Коровина отвели в отделение. Несмотря на боль в руке, полицейские отказывались снять наручники. В ОВД приехала скорая. Врачи сказали, что нужно наложить шину. По словам Коровина, полицейские не отпускали его в ОВД, но в итоге его отвезли в НИИ Склифосовского. Врач на рентгене обнаружил разрыв связок. Коровина повезли в ОВД Тверское.

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В 2013 году Коровин не пропустил кортеж МВД, за что его оштрафовали на 100 тысяч рублей.

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