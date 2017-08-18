Под Красноярском внедорожник съехал в реку через пляж с детьми
УАЗ «Патриот» оказался в воде по колеса.
УАЗ «Патриот» оказался в воде по колеса.
В поселке Манский, который находится в 30 километрах от Красноярска, внедорожник на полном ходу скатился с горы в реку. О происшествии в социальных сетях рассказали очевидцы.
Как видно на фотографиях, автомобиль УАЗ «Патриот» действительно стоит в реке Мана. Очевидцы сообщили, что его водитель якобы был пьян и едва не сбил детей на берегу. О возможных пострадавших не сообщается.
Некоторые
В ГИБДД заявления о происшествии не поступало.