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14:04 (мск), источник: Newslab.ru

Под Красноярском внедорожник съехал в реку через пляж с детьми

УАЗ «Патриот» оказался в воде по колеса.

В поселке Манский, который находится в 30 километрах от Красноярска, внедорожник на полном ходу скатился с горы в реку. О происшествии в социальных сетях рассказали очевидцы.

Как видно на фотографиях, автомобиль УАЗ «Патриот» действительно стоит в реке Мана. Очевидцы сообщили, что его водитель якобы был пьян и едва не сбил детей на берегу. О возможных пострадавших не сообщается.

Во время загрузки произошла ошибка.

Некоторые интернет-пользователи заступились за водителя и предположи, что у машины могли отказать тормоза. Другие в шутку решили, что он хотел помыть машину.

В ГИБДД заявления о происшествии не поступало.

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