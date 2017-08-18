Стала известна причина убийства омички у ТК «Фестиваль»
Всплывают новые подробности громкого преступления — убийства женщины на улице 70 лет Октября близ ТЦ «Фестиваль» сегодня, 18 августа, около 7 часов утра.
Всплывают новые подробности громкого преступления — убийства женщины на улице 70 лет Октября близ ТЦ «Фестиваль» сегодня, 18 августа, около 7 часов утра.
«СуперОмску» стало известно, что основным мотивом подозреваемого, по одной из версий, стало желание бывшего супруга снова сойтись с женщиной. На желание вернуть свою любовь он получил отказ, за что разозлился и решился на убийство.
Напомним, смерть наступила от ножевого ранения. Тело было найдено рядом с дорогой иномаркой, возможно, машина принадлежала погибшей.