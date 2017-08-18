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13:23 (мск), источник: СуперОмск

Стала известна причина убийства омички у ТК «Фестиваль»

Всплывают новые подробности громкого преступления — убийства женщины на улице 70 лет Октября близ ТЦ «Фестиваль» сегодня, 18 августа, около 7 часов утра.

«СуперОмску» стало известно, что основным мотивом подозреваемого, по одной из версий, стало желание бывшего супруга снова сойтись с женщиной. На желание вернуть свою любовь он получил отказ, за что разозлился и решился на убийство.

Напомним, смерть наступила от ножевого ранения. Тело было найдено рядом с дорогой иномаркой, возможно, машина принадлежала погибшей.

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