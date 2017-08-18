Рабочий погиб во время ремонта крыши гаража в Княгининском районе Нижегородской области
Нижний Новгород. 18 августа.
Нижний Новгород. 18 августа.
Как информирует Государственная инспекция труда в Нижегородской области, трагедия произошла 17 августа.
25-летний рабочий ООО «Княгининская
В настоящее время проводится расследование несчастного случая и внеплановая проверка соблюдения норм охраны труда.
Ранее сообщалось о несчастном случае в Городецком районе. Музыкальный работник детского лагеря, занимаясь оформлением сцены, перерезал электропровод, юношу ударило током и он упал с лестницы. Пострадавший получил тяжелую электротравму и перелом позвоночника. .