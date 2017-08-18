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12:52 (мск), источник: НТА-Приволжье

Рабочий погиб во время ремонта крыши гаража в Княгининском районе Нижегородской области

Нижний Новгород. 18 августа. НТА-Приволжье — Рабочий погиб во время ремонта крыши гаража в Княгининском районе Нижегородской области.

Как информирует Государственная инспекция труда в Нижегородской области, трагедия произошла 17 августа.

25-летний рабочий ООО «Княгининская дорожно-строительная компания» занимался ремонтом крыши гаража на территории производственной базы. Мужчина задел спиной провод электролинии, удар током оказался смертельным.

В настоящее время проводится расследование несчастного случая и внеплановая проверка соблюдения норм охраны труда.

Ранее сообщалось о несчастном случае в Городецком районе. Музыкальный работник детского лагеря, занимаясь оформлением сцены, перерезал электропровод, юношу ударило током и он упал с лестницы. Пострадавший получил тяжелую электротравму и перелом позвоночника. .

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