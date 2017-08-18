Кыргызстанцев предупредили о возможных терактах

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 18 авг — Sputnik. Жителей Кыргызстана предупредили о возможных террористических атаках и призвали к бдительности, сообщает Sputnik Кыргызстан.

По данным государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана, опасность исходит от террористической группировки «Джамаат таухидва Джихад», главой которого является Сирожиддин Мухтаров. Мужчина находится в розыске за организацию теракта в посольстве Китая в Бишкеке в 2016 году.

ГКНБ Кыргызстана также озвучил имена Бурханидина Жантораева и Ильяса Сабирова, которые представляют потенциальную угрозу для жителей страны.

Кыргызстанцев просят быть бдительными и сообщать в дежурные службы комитета нацбезопасности и министерства внутренних дел о любых подозрительных лицах или предметах.

В августе прошлого года жители Бишкека стали жертвой террористического акта, совершенного смертником из организации Сирожиддина Мухатрова. Мужчина протаранил на машине ворота Китайского посольства в столице Кыргызстана и привел в действие самодельную взрывчатку. В результате пострадали три человека из обслуживающего персонала.

По данным СМИ, 27-летний Сирожиддин Мухтаров мог быть заказчиком взрыва в питерском метро, который произошел 3 апреля 2017 года. Среди жертв теракта был студент из Казахстана, Максим Арышев.