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12:44 (мск), источник: Sputniknews.kz

Кыргызстанцев предупредили о возможных терактах

Потенциальную угрозу представляет разыскиваемый глава террористической организации «Джамаат таухидва Джихад» Сирожиддин Мухтаров.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 18 авг — Sputnik. Жителей Кыргызстана предупредили о возможных террористических атаках и призвали к бдительности, сообщает Sputnik Кыргызстан.

По данным государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана, опасность исходит от террористической группировки «Джамаат таухидва Джихад», главой которого является Сирожиддин Мухтаров. Мужчина находится в розыске за организацию теракта в посольстве Китая в Бишкеке в 2016 году.

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ГКНБ Кыргызстана также озвучил имена Бурханидина Жантораева и Ильяса Сабирова, которые представляют потенциальную угрозу для жителей страны.

Кыргызстанцев просят быть бдительными и сообщать в дежурные службы комитета нацбезопасности и министерства внутренних дел о любых подозрительных лицах или предметах.

В августе прошлого года жители Бишкека стали жертвой террористического акта, совершенного смертником из организации Сирожиддина Мухатрова. Мужчина протаранил на машине ворота Китайского посольства в столице Кыргызстана и привел в действие самодельную взрывчатку. В результате пострадали три человека из обслуживающего персонала.

По данным СМИ, 27-летний Сирожиддин Мухтаров мог быть заказчиком взрыва в питерском метро, который произошел 3 апреля 2017 года. Среди жертв теракта был студент из Казахстана, Максим Арышев.

В Казахстане, по словам главы КНБ РК Карима Масимова, за последние 10 лет предотвращено около сотни терактов.

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