Пенсионер попал под поезд на станции Челябинск-Главный
Мужчина госпитализирован. Сотрудники транспортной полиции устанавливают обстоятельства травмирования.
Мужчина госпитализирован. Сотрудники транспортной полиции устанавливают обстоятельства травмирования.
Пенсионер угодил под поезд, переходя пути на станции
«Вечером 17 августа 66-летний местный житель переходил железнодорожные пути в неустановленном месте в районе парка станции
Бригадой скорой медицинской помощи мужчина был госпитализирован в ближайшую городскую больницу с предварительным диагнозом
В настоящее время сотрудники линейного управления проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.
Транспортные полицейские напоминают, что переходить железнодорожные пути нужно только в установленных местах: по настилам, а также в местах, где установлены указатели «Переход через пути». Перед переходом через пути необходимо убедиться в отсутствии движущегося поезда, локомотива, вагонов.