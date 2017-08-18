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12:59 (мск), источник: dostup1.ru

Пенсионер попал под поезд на станции Челябинск-Главный

Мужчина госпитализирован. Сотрудники транспортной полиции устанавливают обстоятельства травмирования.

Пенсионер угодил под поезд, переходя пути на станции Челябинск-Главный, — с черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга мужчина госпитализирован, обстоятельства травмирования выясняет транспортная полиция, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Вечером 17 августа 66-летний местный житель переходил железнодорожные пути в неустановленном месте в районе парка станции Челябинск-Главный, где в это время следовал состав. Машинист поезда, увидев человека, подал сигнал большой громкости, однако мужчина продолжил движение по путям. Железнодорожник применил экстренное торможение, однако травмирования избежать не удалось», — говорится в сообщении пресс-службы ЮУ ЛУ МВД РФ на транспорте.

Бригадой скорой медицинской помощи мужчина был госпитализирован в ближайшую городскую больницу с предварительным диагнозом черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга.

В настоящее время сотрудники линейного управления проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.

Транспортные полицейские напоминают, что переходить железнодорожные пути нужно только в установленных местах: по настилам, а также в местах, где установлены указатели «Переход через пути». Перед переходом через пути необходимо убедиться в отсутствии движущегося поезда, локомотива, вагонов.

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