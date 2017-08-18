Пенсионер попал под поезд на станции Челябинск-Главный

Пенсионер угодил под поезд, переходя пути на станции Челябинск-Главный, — с черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга мужчина госпитализирован, обстоятельства травмирования выясняет транспортная полиция, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Вечером 17 августа 66-летний местный житель переходил железнодорожные пути в неустановленном месте в районе парка станции Челябинск-Главный, где в это время следовал состав. Машинист поезда, увидев человека, подал сигнал большой громкости, однако мужчина продолжил движение по путям. Железнодорожник применил экстренное торможение, однако травмирования избежать не удалось», — говорится в сообщении пресс-службы ЮУ ЛУ МВД РФ на транспорте.

Бригадой скорой медицинской помощи мужчина был госпитализирован в ближайшую городскую больницу с предварительным диагнозом черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга.

В настоящее время сотрудники линейного управления проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.