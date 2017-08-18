Челябинский облсуд оставил в силе постановление об обыске в жилище главы Миасса

Постановление Тракторозаводского районного суда Челябинска, который 16 июня удовлетворил ходатайство руководителя следственного управления СКР по Челябинской области о проведении обыска у Г. Васькова, обжаловал его адвокат.

Следствие полагает, что Васьков может быть причастен к мошенническим действиям с муниципальной землей.

Ранее сообщалось, что 3-й отдел по особо важным делам СУ СКР по Челябинской области расследует уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество) по фактам махинации с землей в Миассе.

По версии следствия, в 2016 году должностными лицами администрации города были совершены мошеннические действия при отчуждении земельных участков.

19 июля был задержан миасский предприниматель Андрей Юдин, подозреваемый в причастности к деятельности этой преступной группы. Он заключен под домашний арест.

В рамках расследования опрашивался глава Миасса Геннадий Васьков, проводились выемки документов в администрации города.

Обвинение по данному делу никому из должностных лиц пока не предъявлено. От подробностей о ходе расследования следственные органы воздерживаются.