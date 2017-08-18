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15:14 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

В МВД уточнили информацию о крупном ДТП на трассе М-4 «Дон»

От областного управления МВД поступила дополнительная информация по крупному ДТП, которое произошло 18 августа на 952 километре трассы М-4 «Дон».

Так в ведомстве сообщили, что водитель ВАЗ-2110 не справился с управлением, из-за чего машина выехала на встречную полосу движения и столкнулась с грузовиком Renault Premium, ВАЗом и Toyota Camry.

В результате аварии погиб один человек, пострадали двое, один из них — 8-летний ребёнок. На месте работают сотрудники ГИБДД.

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