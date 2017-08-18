В Калининградской области главе садового товарищества за долги грозит два года тюрьмы
Руководителю одного из садовых товариществ Калининградской области грозит лишение свободы
Руководителю одного из садовых товариществ Калининградской области грозит лишение свободы
Суд признал задолженность к взысканию. В ход рейда в СНТ судебный пристав вручил руководству предупреждение об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ («Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта»). Теперь главе товарищества грозит лишение свободы сроком до двух лет или штраф до 200 тыс. рублей.
В июне внеплановая проверка показала, что жители Багратионовского района намеренно испортили девять «умных» счётчиков, чтобы занизить показания за электроэнергию. Один из нарушителей вмешался в работу оборудования спустя три дня после установки.