В Калининградской области главе садового товарищества за долги грозит два года тюрьмы

Суд признал задолженность к взысканию. В ход рейда в СНТ судебный пристав вручил руководству предупреждение об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ («Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта»). Теперь главе товарищества грозит лишение свободы сроком до двух лет или штраф до 200 тыс. рублей.