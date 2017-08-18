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12:58 (мск), источник: Actualitati.md

НАЦ задержал адвоката, вымогавшего 3 тысячи евро у клиента

Офицеры НАЦ завели уголовное дело наадвокатапо обвинению в злоупотреблении влиянием.

Источник: Actualitati.md

Как сообщают сотрудники Антикоррупционной прокуратуры, подозреваемый требовал взятку в размере 3 тысячи евро, утверждая, что может повлиять на некоторых сотрудников инспектората полиции Чекан с целью закрытия уголовного дела о мошенничестве, пишет realitatea.md.

На данный момент подозреваемый задержан на 72 часа. Если суд признает его вину, он проведет в тюремном заключении до 6 лет или заплатит штраф в размере до 200 тысяч леев.

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