НАЦ задержал адвоката, вымогавшего 3 тысячи евро у клиента

Как сообщают сотрудники Антикоррупционной прокуратуры, подозреваемый требовал взятку в размере 3 тысячи евро, утверждая, что может повлиять на некоторых сотрудников инспектората полиции Чекан с целью закрытия уголовного дела о мошенничестве, пишет realitatea.md.

На данный момент подозреваемый задержан на 72 часа. Если суд признает его вину, он проведет в тюремном заключении до 6 лет или заплатит штраф в размере до 200 тысяч леев.