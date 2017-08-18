В Самаре с начала года зарегистрировано 27 ДТП с пьяными водителями

За 7 месяцев 2017 года на территории г. о. Самара зарегистрировано 27 дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения, в том числе отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования, в которых 3 человека погибли и 49 получили травмы различной степени тяжести, сообщает горГАИ.

В целях реагирования на складывающуюся ситуацию и предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей, в период с 22.00 до 02.00 19 августа 2017 года г. Самара будет проводиться специальное профилактическое мероприятие «Контроль трезвости».

Для проведения мероприятия будет задействовано максимальное количество сотрудников Госавтоинспекции. С каждым остановленным водителем будет проведена краткая беседа по тематике проведения мероприятия, а также задан вопрос: Употреблял ли водитель перед поездкой алкогольные напитки или наркотические вещества? При отсутствии признаков опьянения водителю будет предложено продолжить движение, а при наличии агрессивной реакции или неадекватных ответов на вопрос об употреблении алкоголя или запрещённых препаратов, нарушениях речи, резком изменении окраски кожных покровов лица принимается решение о проведении освидетельствования на состояние алкогольного опьянения или направлении на медицинское освидетельствование на состояние опьянения. При беседе с водителями все происходящее инспекторы ДПС будут снимать на видеорегистраторы и иные средства видеонаблюдения. Дальнейшие действия сотрудников ГИБДД осуществляются в порядке, предусмотренном Административным регламентом, Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации.