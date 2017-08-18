В Самаре с начала года зарегистрировано 27 ДТП с пьяными водителями
В областном центре пройдет специальное профилактическое мероприятие «Контроль трезвости».
В областном центре пройдет специальное профилактическое мероприятие «Контроль трезвости».
За 7 месяцев 2017 года на территории г. о. Самара зарегистрировано 27
В целях реагирования на складывающуюся ситуацию и предупреждения
В ходе него на территории области будет осуществляться массовая проверка водителей транспортных средств на предмет выявления признаков опьянения.
Для проведения мероприятия будет задействовано максимальное количество сотрудников Госавтоинспекции. С каждым остановленным водителем будет проведена краткая беседа по тематике проведения мероприятия, а также задан вопрос: Употреблял ли водитель перед поездкой алкогольные напитки или наркотические вещества? При отсутствии признаков опьянения водителю будет предложено продолжить движение, а при наличии агрессивной реакции или неадекватных ответов на вопрос об употреблении алкоголя или запрещённых препаратов, нарушениях речи, резком изменении окраски кожных покровов лица принимается решение о проведении освидетельствования на состояние алкогольного опьянения или направлении на медицинское освидетельствование на состояние опьянения. При беседе с водителями все происходящее инспекторы ДПС будут снимать на видеорегистраторы и иные средства видеонаблюдения. Дальнейшие действия сотрудников ГИБДД осуществляются в порядке, предусмотренном Административным регламентом, Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации.