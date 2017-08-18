Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
25 лет чаепитий: почему «Первый» закрыл «Пока все дома»
Ученые вывели идеальный график повседневной жизни
Как сделать вкусное полезным: 5 идей
Врачи прокомментировали смерть Веры Глаголевой от рака желудка
Равшана Куркова вышла замуж (фото)
Как автомобиль превратился в орудие теракта в ЕвропеВ четверг автофургон врезался в толпу на пешеходной туристической улице Рамбла в центре Барселоны
Лариса Гузеева рассказала о судьбе шоу «Давай поженимся!»
Экс-супруг Наргиз Закировой пришел на кастинг шоу «Голос»
Пенсионер решил доехать из деревни до Минска без заднего колеса
Личные авто стали обходиться россиянам все дороже
Заворотнюк оказалась в эпицентре теракта в Барселоне – СМИ
Счастливы вместе: Кудрявцева показала фото с мужем
Внучка Алисы Фрейндлих вышла замуж
Даша Жукова веселится после расставания с Абрамовичем (фото)
Анисина: письмо Путину помогло уволить Малахова
Пилот РФ о свободной охоте в Сирии: Уничтожаем все
Военным разрешили изымать земли у граждан
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
15Микроавтобус въехал в людей в Барселоне
8Тень Земли
22:06 (мск), источник: Lenta.Ru

Российский турист скончался в турецком отеле

Гражданин России умер во время отдыха в турецкой провинции Анталья. Об этом пишет газета Hurriyet.

По информации издания, инцидент произошел в четверг, 17 августа. Александр Шепелев вместе с женой остановился в пятизвездочной гостинице на курорте Белек.

Читайте также
Источник: Роспотребнадзор признал условия в Турции небезопасными для туристов

Неожиданно 67-летнему мужчине стало плохо. Его супруга вызвала медиков, однако они не смогли спасти путешественника.

По предварительным данным, причиной смерти россиянина стал сердечный приступ. Тело Шепелева отправили в город Анталья для проведения судебно-медицинской экспертизы.

В начале августа у жительницы Сургута Кристины Максимюк случился сердечный приступ в первый же день отдыха в Турции. В результате женщина впала в кому.

В конце июля на турецких курортах за два дня скончались пятеро отдыхающих из России. Четверо туристов умерли во время купания, некоторые из них — из-за проблем со здоровьем.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Скончалась легендарная советская актриса
Новые подробности из дела «пьяного» мальчика
Главный стратег администрации Трампа покинул свой пост
Телеканал Life сегодня прекратит вещание
Украина выразила протест России из-за поездки Путина в Крым
Российскую легкоатлетку дисквалифицировали за допинг
Число жертв нападений в финском Турку выросло до двух
В Москве нашли пропавшего певца Евгения Осина
Главные события недели (видео)
Спорт
«СЭ»: Дзюба уйдет из «Зенита» в аренду Речь, по данным «СЭ», идет о «Локомотиве» и «Краснодаре». Переход может состояться в ближайшее время
Авто
Почему может быть опасна забытая в машине бутылка воды Ранее «Авто Mail.Ru» уже рассказывал о последствиях оставленного в авто йогурта, на этот раз потенциальную угрозу может представлять обычная вода
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли До этого 25-летний Андрей Удалов два года проработал в составе труппы Театра им. Вахтангова и снялся в нескольких небольших ролях
Недвижимость
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Петербургский хостел за долги отдали банку
Военным разрешили изымать земли у граждан
Леди
СМИ: у Абрамовича роман с Пересильд Как рассказали прессе люди из окружения бизнесмена, Роман и Юлия все чаще появляются вместе на светских тусовках.
Дети
«Особенная» дочь Ирины Хакамады выходит замуж 20-летняя Мария Сиротинская и ее избранник Влад Ситдиков стали героями нового выпуска программы «Мужское и женское» на Первом канале.
Все о ремонте
Как обустроить пространство под лестницей
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь