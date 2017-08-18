Российский турист скончался в турецком отеле

По информации издания, инцидент произошел в четверг, 17 августа. Александр Шепелев вместе с женой остановился в пятизвездочной гостинице на курорте Белек.

Читайте также Источник: Роспотребнадзор признал условия в Турции небезопасными для туристов

Неожиданно 67-летнему мужчине стало плохо. Его супруга вызвала медиков, однако они не смогли спасти путешественника.

По предварительным данным, причиной смерти россиянина стал сердечный приступ. Тело Шепелева отправили в город Анталья для проведения судебно-медицинской экспертизы.

В начале августа у жительницы Сургута Кристины Максимюк случился сердечный приступ в первый же день отдыха в Турции. В результате женщина впала в кому.