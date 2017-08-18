В Магнитогорске «Лада Гранта» от удара с внедорожником опрокинулась на крышу
Два автомобиля столкнулись на перекрестке улиц Суворова и Московской в городе металлургов, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на сайт Вертов.инфо.
Два автомобиля столкнулись на перекрестке улиц Суворова и Московской в городе металлургов, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на сайт Вертов.инфо.
Официальных комментариев ГИБДД об аварии пока нет, в редакции предположили, что столкновение произошло
После столкновения с Land Cruiser «Лада Гранта» перевернулась на крышу.
О пострадавших ничего не сообщается.