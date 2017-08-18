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13:45 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В Магнитогорске «Лада Гранта» от удара с внедорожником опрокинулась на крышу

Два автомобиля столкнулись на перекрестке улиц Суворова и Московской в городе металлургов, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на сайт Вертов.инфо.

Официальных комментариев ГИБДД об аварии пока нет, в редакции предположили, что столкновение произошло из-за неуступчивости или невнимательности автомобилистов.

После столкновения с Land Cruiser «Лада Гранта» перевернулась на крышу.

О пострадавших ничего не сообщается.

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