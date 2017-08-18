УМВД: В Калининграде работница банка похитила более 250 тысяч с карт клиентов

Источник: Новый Калининград

По данным полиции, денежные средства в сумме свыше 250 тысяч рублей с 11 кредитных карт клиентов похитила работница одного из банковских филиалов в Калининграде. Как установили сотрудники городского отдела экономической безопасности и противодействия коррупции, злоумышленница воспользовалась доступом к счетам посетителей учреждения, которые в результате ее действий не пострадали.

По результатам проверки следователи СУ УМВД России по городу Калининграду возбудили в отношении 63-летней экс-работницы банка уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в крупном размере». Санкция включает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.