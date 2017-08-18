УМВД: В Калининграде работница банка похитила более 250 тысяч с карт клиентов
В Калининграде полицейские раскрыли мошенничество, связанное с хищением более 250 тысяч рублей с кредитных карт клиентов банка. Об этом сообщила
В Калининграде полицейские раскрыли мошенничество, связанное с хищением более 250 тысяч рублей с кредитных карт клиентов банка. Об этом сообщила
По данным полиции, денежные средства в сумме свыше 250 тысяч рублей с 11 кредитных карт клиентов похитила работница одного из банковских филиалов в Калининграде. Как установили сотрудники городского отдела экономической безопасности и противодействия коррупции, злоумышленница воспользовалась доступом к счетам посетителей учреждения, которые в результате ее действий не пострадали.
По результатам проверки следователи СУ УМВД России по городу Калининграду возбудили в отношении 63-летней
Как уточнили в УМВД, подозреваемая созналась в содеянном и в ходе следствия возместила банку причиненный ущерб.