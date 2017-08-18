Угроза взрыва в столичном ТЦ «Водный» оказалось ложной

«В полицию в пятницу утром поступило сообщение об обнаружении подозрительного предмета в здании ТЦ «Водный», — сказали в ведомстве. Прибывшие на место полицейские проверили здание торгового центра, угроза взрыва не подтвердилась. «Никаких предметов, которые могли бы представлять опасность для посетителей, обнаружено не было», — сообщили в столичном главке.