Угроза взрыва в столичном ТЦ «Водный» оказалось ложной
МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Угроза взрыва в торговом центре «Водный» на севере Москвы оказалась ложной. Об этом ТАСС сообщили в
МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Угроза взрыва в торговом центре «Водный» на севере Москвы оказалась ложной. Об этом ТАСС сообщили в
«В полицию в пятницу утром поступило сообщение об обнаружении подозрительного предмета в здании ТЦ «Водный», — сказали в ведомстве. Прибывшие на место полицейские проверили здание торгового центра, угроза взрыва не подтвердилась. «Никаких предметов, которые могли бы представлять опасность для посетителей, обнаружено не было», — сообщили в столичном главке.
Торговый центр работает в штатном режиме.
Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что посетителей и персонал эвакуировали из торгового центра.
В ТЦ «Водный» находятся более 100 магазинов, 15 кафе, гипермаркет, кинотеатр и развлекательные площадки.