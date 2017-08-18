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14:03 (мск), источник: ТАСС

Угроза взрыва в столичном ТЦ «Водный» оказалось ложной

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Угроза взрыва в торговом центре «Водный» на севере Москвы оказалась ложной. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

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«В полицию в пятницу утром поступило сообщение об обнаружении подозрительного предмета в здании ТЦ «Водный», — сказали в ведомстве. Прибывшие на место полицейские проверили здание торгового центра, угроза взрыва не подтвердилась. «Никаких предметов, которые могли бы представлять опасность для посетителей, обнаружено не было», — сообщили в столичном главке.

Торговый центр работает в штатном режиме.

Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что посетителей и персонал эвакуировали из торгового центра.

В ТЦ «Водный» находятся более 100 магазинов, 15 кафе, гипермаркет, кинотеатр и развлекательные площадки.

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