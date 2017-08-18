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13:52 (мск), источник: БЕЛТА

Доктор-педофил в Минске приговорен к 8 годам лишения свободы

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доктор-педофил приговорен к 8 годам лишения свободы. Такая информация размещена на сайте МВД, сообщает БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Судом Партизанского района Минска к 8 годам лишения свободы за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении малолетних приговорен врач-анестезиолог-реаниматолог РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии.

Правоохранители установили, что с 2012 по 2015 год от действий педофила пострадали восемь мальчиков. Противоправные действия доктор совершал при сопровождении перенесших онкологические заболевания детей в Италию и Германию. Поездки организовывались для оздоровления. Преступления совершались не только на территории зарубежных государств, куда врач выезжал с подопечными, но и в Беларуси.

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Действия мужчины не носили ярко выраженного сексуально-насильственного характера, физическое насилие практически не применялось, а подавлялась воля потерпевших. В основном доктор использовал беспомощное состояние детей в силу их психического развития и индивидуально-психологических особенностей.

Оперативники в тесном взаимодействии с коллегами из Следственного комитета задокументировали и получили исчерпывающие доказательства вины врача в совершении особо тяжких преступлений по ч.3 ст. 167 (насильственные действия сексуального характера) УК Беларуси.

Мужчине назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы, так как это максимальный срок наказания за данные деяния, предусмотренный в Италии и Германии. В соответствии с белорусским законодательством преступнику не может быть назначено наказание более суровое, чем-то, которое предусмотрено в тех странах, где было совершено преступление.

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