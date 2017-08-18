Доктор-педофил в Минске приговорен к 8 годам лишения свободы
18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/.
18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/.
Судом Партизанского района Минска к 8 годам лишения свободы за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении малолетних приговорен
Правоохранители установили, что с 2012 по 2015 год от действий педофила пострадали восемь мальчиков. Противоправные действия доктор совершал при сопровождении перенесших онкологические заболевания детей в Италию и Германию. Поездки организовывались для оздоровления. Преступления совершались не только на территории зарубежных государств, куда врач выезжал с подопечными, но и в Беларуси.
Действия мужчины не носили ярко выраженного
Оперативники в тесном взаимодействии с коллегами из Следственного комитета задокументировали и получили исчерпывающие доказательства вины врача в совершении особо тяжких преступлений по ч.3 ст. 167 (насильственные действия сексуального характера) УК Беларуси.
Мужчине назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы, так как это максимальный срок наказания за данные деяния, предусмотренный в Италии и Германии. В соответствии с белорусским законодательством преступнику не может быть назначено наказание более суровое,