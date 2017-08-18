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14:03 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми обокрали социальный склад

Воры вынесли технику, но не тронули канцтовары, собранные для детей.

В Перми обокрали социальный склад. Как сообщила руководитель ПРОО «Территория семьи» Анна Зуева на своей страничке в Фейсбук, воры унесли всю технику.

«Вся техника у нас была старенькая: два ноутбука — одному 10 лет, второму 11. Два компьютера — оба отдали обычные люди, так же, как и ноуты и два МФУ. В общем всё, что нажито за пару лет, унесли. Слава богу не тронули канцтовары для детей, которые мы уже успели собрать», — рассказала Анна Зуева.

Сотрудники склада надеются, что воры добровольно вернут хотя бы системный блок, на котором хранились все данные организации.

«Если вдруг у вас есть МФУ и не нужный рабочий компьютер, примем в дар», — оставила обращение в соцсетях Анна Зуева.

Во время загрузки произошла ошибка.

Заявление в полицию руководители склада написали.

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