В Перми обокрали социальный склад
Воры вынесли технику, но не тронули канцтовары, собранные для детей.
Воры вынесли технику, но не тронули канцтовары, собранные для детей.
В Перми обокрали социальный склад. Как сообщила руководитель ПРОО «Территория семьи» Анна Зуева на своей страничке в Фейсбук, воры унесли всю технику.
«Вся техника у нас была старенькая: два ноутбука — одному 10 лет, второму 11. Два компьютера — оба отдали обычные люди, так же, как и ноуты и два МФУ. В общем всё, что нажито за пару лет, унесли. Слава богу не тронули канцтовары для детей, которые мы уже успели собрать», — рассказала Анна Зуева.
Сотрудники склада надеются, что воры добровольно вернут хотя бы системный блок, на котором хранились все данные организации.
«Если вдруг у вас есть МФУ и не нужный рабочий компьютер, примем в дар», — оставила обращение в соцсетях Анна Зуева.
Заявление в полицию руководители склада написали.