В Перми обокрали социальный склад

«Вся техника у нас была старенькая: два ноутбука — одному 10 лет, второму 11. Два компьютера — оба отдали обычные люди, так же, как и ноуты и два МФУ. В общем всё, что нажито за пару лет, унесли. Слава богу не тронули канцтовары для детей, которые мы уже успели собрать», — рассказала Анна Зуева.