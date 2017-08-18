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14:05 (мск), источник: Om1.ru

На трассе Омск-Тюмень легковушка сбила корову

Авария никак не повлияла на корову, она осталась жива и практически здорова, а вот пассажирка машины травмировалась.

Сегодня в четвертом часу ночи на трассе Омск-Тюмень произошло необычное ДТП. На 160-м километре водитель «ВАЗ-2107» не заметил в темноте корову, которая переходила дорогу, и налетел на животное.

Выяснилось, что столкновение практически не сказалось на корове: она отлежалась после удара, встала и убежала. А вот пассажирке «семерки» досталось куда сильнее. 48-летняя была доставлена в больницу, где медики диагностировали ушиб грудной клетки, черепно-мозговую травму, перелом предплечья со смещением.

Сейчас автоинспекторы проводят проверку по факту ДТП и устанавливают все обстоятельства.

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