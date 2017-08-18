На трассе Омск-Тюмень легковушка сбила корову
Авария никак не повлияла на корову, она осталась жива и практически здорова, а вот пассажирка машины травмировалась.
Авария никак не повлияла на корову, она осталась жива и практически здорова, а вот пассажирка машины травмировалась.
Сегодня в четвертом часу ночи на трассе
Выяснилось, что столкновение практически не сказалось на корове: она отлежалась после удара, встала и убежала. А вот пассажирке «семерки» досталось куда сильнее. 48-летняя была доставлена в больницу, где медики диагностировали ушиб грудной клетки,
Сейчас автоинспекторы проводят проверку по факту ДТП и устанавливают все обстоятельства.