На трассе Омск-Тюмень легковушка сбила корову

Сегодня в четвертом часу ночи на трассе Омск-Тюмень произошло необычное ДТП. На 160-м километре водитель «ВАЗ-2107» не заметил в темноте корову, которая переходила дорогу, и налетел на животное.

Выяснилось, что столкновение практически не сказалось на корове: она отлежалась после удара, встала и убежала. А вот пассажирке «семерки» досталось куда сильнее. 48-летняя была доставлена в больницу, где медики диагностировали ушиб грудной клетки, черепно-мозговую травму, перелом предплечья со смещением.