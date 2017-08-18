Омского бизнесмена осудили за хищение нефтепродутов на 51 млн рублей

В 2015 году глава ООО «Экспертный центр «Опора» предложил Артему Сидоренко и еще двум людям похитить более 1,2 млн литров изопропилбензола на сумму более 51 млн рублей. Топливо ранее принадлежало ПАО «Омский каучук», но было арестовано и передало на хранение в экспертный центр «Опора», руководитель которого распорядился вывезти изопропилбензол на единую базу, где к нему был беспрепятственный доступ для хищения. В результате в августе-сентябре 2015 года емкости с топливом были транспортированы в Новосибирскую и Кемеровскую области и проданы компаниям и предпринимателям.