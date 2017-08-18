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14:06 (мск), источник: СуперОмск

Омского бизнесмена осудили за хищение нефтепродутов на 51 млн рублей

Кировский райсуд вынес приговор 30-летнему директору «ОмТрансБитумПродукт» Артему Сидоренко, признав его виновным в мошенничестве, совершенном ОПГ в крупном размере.

В 2015 году глава ООО «Экспертный центр «Опора» предложил Артему Сидоренко и еще двум людям похитить более 1,2 млн литров изопропилбензола на сумму более 51 млн рублей. Топливо ранее принадлежало ПАО «Омский каучук», но было арестовано и передало на хранение в экспертный центр «Опора», руководитель которого распорядился вывезти изопропилбензол на единую базу, где к нему был беспрепятственный доступ для хищения. В результате в августе-сентябре 2015 года емкости с топливом были транспортированы в Новосибирскую и Кемеровскую области и проданы компаниям и предпринимателям.

В результате по решению суда Артема Сидоренко, признавшего вину, приговорили к 3 годам 4 месяцам колонии строгого режима, а также обязали возместить ущерб в размере более 51 млн рублей, сообщила пресс-служба омской прокуратуры.

Расследование дела в отношении остальных участников ОПГ продолжается.

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