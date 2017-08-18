Омского бизнесмена осудили за хищение нефтепродутов на 51 млн рублей
Кировский райсуд вынес приговор 30-летнему директору «ОмТрансБитумПродукт» Артему Сидоренко, признав его виновным в мошенничестве, совершенном ОПГ в крупном размере.
Кировский райсуд вынес приговор 30-летнему директору «ОмТрансБитумПродукт» Артему Сидоренко, признав его виновным в мошенничестве, совершенном ОПГ в крупном размере.
В 2015 году глава ООО «Экспертный центр «Опора» предложил Артему Сидоренко и еще двум людям похитить более 1,2 млн литров изопропилбензола на сумму более 51 млн рублей. Топливо ранее принадлежало ПАО «Омский каучук», но было арестовано и передало на хранение в экспертный центр «Опора», руководитель которого распорядился вывезти изопропилбензол на единую базу, где к нему был беспрепятственный доступ для хищения. В результате в
В результате по решению суда Артема Сидоренко, признавшего вину, приговорили к 3 годам 4 месяцам колонии строгого режима, а также обязали возместить ущерб в размере более 51 млн рублей, сообщила
Расследование дела в отношении остальных участников ОПГ продолжается.