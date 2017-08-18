Найденную в башкирском лесу девочку доставили в больницу в Уфе

Источник: РИА Новости

Ребенок пропал около двух часов дня накануне: девочка играла во дворе, а потом вышла на улицу и исчезла. Четыре часа родители с соседями пытались найти ребенка своими силами, а потом обратились в полицию.

Девочку нашли в лесу недалеко от родного села Чуюнчи-Николаевка Давлекановского района. К поискам привлекались полицейские, спасатели-подводники, беспилотники, окрестные леса прочесывали местные жители — всего участвовали более 220 человек, в том числе 150 волонтеров.

«Насколько нам известно, девочка чувствует себя нормально. Ее обследуют врачи республиканской детской клинической больницы, сейчас ребенок доставлен в Уфу», — сообщила Кускарбекова.