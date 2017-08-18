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14:16 (мск), источник: Фонтанка

В части Колпино пропал свет

Жители Колпино остались без света днем 18 августа. В районе проспекта Ленина не работают светофоры.

По словам очевидцев, свет в квартирах погас в около полудня в пятницу, в зону отключения попал квартал, прилегающий к проспекту Ленина. По данным «Фонтанки», в нем проживает около 750 человек.

В пресс-службе компании «Ленэнерго» «Фонтанке» сообщили, что электричество пропало из-за повреждения на линии 6 кВ.

Сейчас на месте работает аварийная бригада «Ленэнерго»: «Специалисты компании оперативно приступили к выполнению ремонтных работ. В ближайшее время электроснабжение будет восстановлено».

Кто повредил линию — пока не установлено, в «Ленэнерго» этот вопрос выясняют.

В администрации Колпинского района не были в курсе проблемы. В аварийной службе «Фонтанке» в 13.30 сообщили, что буквально через полчаса свет должен вернуться в дома.

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