Челябинец выжил после наезда поезда

Как рассказали «Уралинформбюро» в пресс-службе Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте, инцидент произошел вечером 17 августа 2017 года на станции Челябинск — Главный. Мужчина переходил пути в неположенном месте. Машинист применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось.