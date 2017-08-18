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14:52 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Челябинец выжил после наезда поезда

В районе вокзала.

В Челябинске в районе железнодорожного вокзала поезд сбил 66-летнего мужчину. Пенсионер выжил.

Как рассказали «Уралинформбюро» в пресс-службе Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте, инцидент произошел вечером 17 августа 2017 года на станции Челябинск — Главный. Мужчина переходил пути в неположенном месте. Машинист применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось.

Пенсионера госпитализировали с черепно-мозговой травмой и ушибом мозга. Обстоятельства случившегося выясняются.

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