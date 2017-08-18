Два жителя Чернушки пытались украсть автомагнитолу

Подойдя к стоящей в кювете «шестерке», граждане убедились, что в салоне никого нет. Через разбитое стекло они похитили автомагнитолу и денежные средства.

В этот момент появился владелец авто и его приятели. Воры попытались скрыться, но были задержаны потерпевшим.

По факту случившегося в полиции было возбуждено уголовное дело. Суд с учетом неотбытой части по ранее вынесенному приговору назначил гражданам наказание в виде лишения свободы на срок от одного года восьми месяцев до двух лет в колонии-поселении.