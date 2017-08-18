Мотоциклисты пострадали в Арзамасском районе при столкновении с трактором
36-летний водитель мотоцикла скончался.
36-летний водитель мотоцикла скончался.
Около 8 вечера водитель трактора Т 25 без автомобильных прав при выезде с второстепенной дороги, не предоставил преимущество в движении, совершил столкновение с мотоциклом Ямаха и мотоциклом Хонда (управлял без мотошлема).
В результате аварии, пострадали водитель и пассажир мотоцикла Ямаха. 27-летний молодой человек получил открытый перелом правого локтя и тупую травму грудной клетки, и, вместе с 17-летней пассажиркой, был госпитализирован в больницу. Оба были без мотошлемов. 36-летний водитель мотоцикла Хонда скончался.