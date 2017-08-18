Мотоциклисты пострадали в Арзамасском районе при столкновении с трактором

Пресс-служба Управления ГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области сообщила, что 17 августа 2017 года в Арзамасском районе в селе Пустань, на улице Красная, 46 произошла ужасная авария.

Около 8 вечера водитель трактора Т 25 без автомобильных прав при выезде с второстепенной дороги, не предоставил преимущество в движении, совершил столкновение с мотоциклом Ямаха и мотоциклом Хонда (управлял без мотошлема).