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15:16 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Двое уроженцев Чечни задержаны в Москве за хранение тротила и гексогена

Полицейские при поддержке бойцов СОБРа задержали в столице двоих подозреваемых в незаконном хранении взрывчатки, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.

Как пояснил собеседник агентства, 18 июля в одном из боксов гаражного кооператива на ул. 2-я Рейсовая были обнаружены осколочные гранаты ВОГ-17, боевые запалы к гранатам, электродетонаторы, две тротиловые шашки, а также 10 гр. взрывчатого вещества на основе гексогена.

Хозяева гаража пояснили, что сдают бокс в аренду жителю столицы, а тот в свою очередь разрешил двоим малознакомым уроженцам Чеченской Республики разместить в помещении свои вещи. В ходе розыска 16 августа на ул. Вересаева задержаны двое жителей Чечни 1983 г. рождения и 1984 г. рождения. Мужчины изобличены в содеянном, против них возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия и боеприпасов.
Правоохранительные органы

Он добавил, что следователи выясняют, с какой целью фигуранты хранили взрывчатку и взрывчатые устройства.

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