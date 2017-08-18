Двое уроженцев Чечни задержаны в Москве за хранение тротила и гексогена

Как пояснил собеседник агентства, 18 июля в одном из боксов гаражного кооператива на ул. 2-я Рейсовая были обнаружены осколочные гранаты ВОГ-17, боевые запалы к гранатам, электродетонаторы, две тротиловые шашки, а также 10 гр. взрывчатого вещества на основе гексогена.
Хозяева гаража пояснили, что сдают бокс в аренду жителю столицы, а тот в свою очередь разрешил двоим малознакомым уроженцам Чеченской Республики разместить в помещении свои вещи. В ходе розыска 16 августа на ул. Вересаева задержаны двое жителей Чечни 1983 г. рождения и 1984 г. рождения. Мужчины изобличены в содеянном, против них возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия и боеприпасов.
Правоохранительные органы
Он добавил, что следователи выясняют, с какой целью фигуранты хранили взрывчатку и взрывчатые устройства.