Двое уроженцев Чечни задержаны в Москве за хранение тротила и гексогена

Хозяева гаража пояснили, что сдают бокс в аренду жителю столицы, а тот в свою очередь разрешил двоим малознакомым уроженцам Чеченской Республики разместить в помещении свои вещи. В ходе розыска 16 августа на ул. Вересаева задержаны двое жителей Чечни 1983 г. рождения и 1984 г. рождения. Мужчины изобличены в содеянном, против них возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия и боеприпасов.

Правоохранительные органы