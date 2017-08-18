В Воронежской области из-за короткого замыкания светофоров задержали 4 пассажирских поезда
ЧП случилось в Лискинском районе.
ЧП случилось в Лискинском районе.
Четыре пассажирских поезда задержали в Лискинском районе в ночь на пятницу, 18 августа. График пришлось скорректировать
На перегоне Кантемировка — Журавка задержали поезда № 479 «Санкт-Петербург — Сухум», № 397 «Санкт-Петербург — Махачкала», № 11 «Санкт-Петербург — Воронеж», № 143 «Кисловодск — Москва». Составы стояли от 30 до 70 минут. В 03:13 железнодорожники восстановили работу устройств сигнализации, централизации и блокировки.
Сотрудники ОАО «РЖД» извинились перед пассажирами за доставленные неудобства.