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14:35 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области из-за короткого замыкания светофоров задержали 4 пассажирских поезда

ЧП случилось в Лискинском районе.

Источник: РИА "Воронеж"

Четыре пассажирских поезда задержали в Лискинском районе в ночь на пятницу, 18 августа. График пришлось скорректировать из-за короткого замыкания контрольной цепи светофоров, сообщила пресс-служба ЮВЖД.

На перегоне Кантемировка — Журавка задержали поезда № 479 «Санкт-Петербург — Сухум», № 397 «Санкт-Петербург — Махачкала», № 11 «Санкт-Петербург — Воронеж», № 143 «Кисловодск — Москва». Составы стояли от 30 до 70 минут. В 03:13 железнодорожники восстановили работу устройств сигнализации, централизации и блокировки.

Сотрудники ОАО «РЖД» извинились перед пассажирами за доставленные неудобства.

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