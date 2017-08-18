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14:56 (мск), источник: Ежедневник.by

Новое «дело таможенников». В Могилеве начался очередной суд

18 августа состоялось предварительное заседание суда по делу могилевских таможенников.

Источник: Ежедневник.by

В деле фигурируют 11 человек, из которых пятеро — таможенники, пишет TUT.BY.

На предварительном судебном заседании 18 августа в зале суда были лишь трое из пяти фигурантов дела — старшие инспектора отдела по борьбе с контрабандой и административными таможенными правонарушениями Денис Данилович, Сергей Бекешко и Сергей Бежелев.

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Все трое признали свою вину в получении взятки и хищении, раскаялись, обязались содействовать следствию и возместить нанесенный ущерб.

При этом Данилович и Бекешко согласились с обвинением по сути, но не с размером ущерба, который они, по версии следствия, нанесли своими действиями. По мнению обвиняемых и их защитников, размер ущерба завышен. Скорее всего, будет заявлено ходатайство на проведение экспертизы для точной оценки размера нанесенного ими ущерба.

Денис Данилович уточнил также, что во время предварительного следствия он указывал следователю на ошибки и недочеты, но тот его слова ко вниманию не принял. Об этих нюансах обвиняемый пообещал рассказать подробно во время судебного процесса позже.

За получение взятки будут судить также бывшего начальника отдела по борьбе с контрабандой и административными таможенными правонарушениями Могилевской таможни Сергея Карпушенко. Еще одного сотрудника таможни, Сидоренко, обвиняют в получении взятки и хищении путем превышения служебных полномочий.

Все пятеро сотрудников таможни и еще трое обвиняемых находятся под стражей, остальные — под подпиской о невыезде.

Следующее судебное заседание назначено на 30 августа. На нем планируют огласить подробности дела.

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