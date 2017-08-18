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15:04 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Челябинске журналисту Павлу Большакову предъявили обвинение

В клевете.

Источник: УралИнформБюро

Челябинскому журналисту Павлу Большакову предъявлено обвинение в клевете (ч.2 ст. 128.1 УК РФ). Уголовное дело, возбужденное в ноябре 2016 года по заявлению депутата Госдумы РФ Валерия Гартунга, скоро передадут в суд, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области.

«Уголовное дело на завершающем этапе расследования, после выполнения необходимых процессуальных действий оно будет направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и направления в суд», — рассказал агенству старший помощник руководителя СУ СК РФ по региону Валентин Ведерников.

Поводом для обращения депутата в СК стал выпуск газеты «Возрождение Урала», в котором 3 сентября 2016 года вышла статья о связях лидера южноуральских эсеров с криминалом и чеченскими террористами в 1990-х годах.

Газета была издана в разгар предвыборной кампания нового созыва Госдумы РФ, когда Валерий Гартунг боролся за победу в Коркинском одномандатном округе с единороссом Анатолием Литовченко. Этот выпуск газеты, вышедший тиражом в 100 раз больше обычного, облизбирком признал незаконной агитацией, а издание было передано в Следственный комитет, где установили что «сведения, содержащиеся в издании не соответствовали действительности».

Павел Большаков сознался в том, что 22 августа 2016 года главный редактор газеты «Возрождение Урала» Константин Бурков сообщил ему о необходимости выпустить газету, полностью посвященную парламентской деятельности Валерия Гартунга.

Стоит отметить, что Павел Большаков является основателем кафедры журналистики в ЮуРГУ, в прошлом работал пресс-секретарем главы Южного Урала Петра Сумина.

Журналисту грозит штраф до 1 миллиона рублей или принудительные работы.

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