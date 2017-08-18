Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лариса Гузеева рассказала о судьбе шоу «Давай поженимся!»
Правила, которые помогут проснуться без боли в спине и шее
Лукашенко дал журналистам мастер-класс по уборке зерновых
Врачи прокомментировали смерть Веры Глаголевой от рака желудка
Даша Жукова веселится после расставания с Абрамовичем (фото)
«Я подумаю» Путин ответил на просьбу баллотироваться на президентских выборах
Лариса Гузеева рассказала о судьбе шоу «Давай поженимся!»
Экс-супруг Наргиз Закировой пришел на кастинг шоу «Голос»
Лихач на дороге загнал легковушку под фуру (видео)
Infiniti показала электрокар в стиле ретро
В РФ покажут планирующую бомбу, которая сама находит цель – СМИ
Чёрный купальник: Канделаки показала тело в Крыму
Внучка Алисы Фрейндлих вышла замуж
Даша Жукова веселится после расставания с Абрамовичем (фото)
Счастливы вместе: Кудрявцева поделилась снимком с мужем
Тарзан показал, как выглядит супруга в жизни – СМИ
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
8Более 300 человек стали жертвами оползня в Сьерра-Леоне
1070 годовщина независимости Индии
14:56 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе около школы упал высоковольтный провод

Очевидцы сообщают о неработающем светофоре.

Сегодня в Уфе пользователи группы «БашДТП» сообщили о падении высоковольтного провода на пешеходную дорожку на перекрестке улиц Комсомольская и Рязанская. Находится ли провод под напряжением, неизвестно.

Очевидцы также сообщают о неработающем светофоре на перекрестке.

Стоит отметить, что опасный электрический провод лежит прямо у забора местной школы, где могут играть дети.

Причины падения провода и отключения светофора пока не известны.

Во время загрузки произошла ошибка.
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Сын Елены Яковлевой, весь покрытый тату, отправился в ЗАГС в черном
"Игра престолов": математик вычислил, кто из героев умрет последним
Во время теракта в Испании пострадала россиянка
В разработке международного стандарта блокчейна участвует ФСБ
СМИ: от главы МИД ФРГ требуют объяснений из-за встречи с Путиным
Российскую легкоатлетку дисквалифицировали за допинг
На «Первом канале» рассказали про будущее популярных телешоу
Певец Евгений Осин пропал без вести
Россияне высказались за необходимость разумных трат на свадьбу
Спорт
Каррера vs Семин, Тарханов vs Гончаренко. Интриги 7-го тура РФПЛ Массимо Каррера уже проиграл два главных матча лета «Зениту» и ЦСКА, и третья осечка будет перебором
Авто
Почему может быть опасна забытая в машине бутылка воды Ранее «Авто Mail.Ru» уже рассказывал о последствиях оставленного в авто йогурта, на этот раз потенциальную угрозу может представлять обычная вода
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли До этого 25-летний Андрей Удалов два года проработал в составе труппы Театра им. Вахтангова и снялся в нескольких небольших ролях
Недвижимость
Как продать жилье, купленное в браке?
Военным разрешили изымать земли у граждан
Около 1,5 млн участков попадут под новую амнистию
Петербург сократит выдачу разрешений на строительство жилья
Леди
СМИ: у Абрамовича роман с Пересильд Как рассказали прессе люди из окружения бизнесмена, Роман и Юлия все чаще появляются вместе на светских тусовках.
Дети
Александра Урсуляк стала мамой в третий раз Звезда фильма «Время первых» родила сына.
Все о ремонте
Как обустроить пространство под лестницей
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь