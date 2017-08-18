В Уфе около школы упал высоковольтный провод
Очевидцы сообщают о неработающем светофоре.
Очевидцы сообщают о неработающем светофоре.
Сегодня в Уфе пользователи группы «БашДТП» сообщили о падении высоковольтного провода на пешеходную дорожку на перекрестке улиц Комсомольская и Рязанская. Находится ли провод под напряжением, неизвестно.
Очевидцы также сообщают о неработающем светофоре на перекрестке.
Стоит отметить, что опасный электрический провод лежит прямо у забора местной школы, где могут играть дети.
Причины падения провода и отключения светофора пока не известны.