В Уфе около школы упал высоковольтный провод

Сегодня в Уфе пользователи группы «БашДТП» сообщили о падении высоковольтного провода на пешеходную дорожку на перекрестке улиц Комсомольская и Рязанская. Находится ли провод под напряжением, неизвестно.

Очевидцы также сообщают о неработающем светофоре на перекрестке.

Стоит отметить, что опасный электрический провод лежит прямо у забора местной школы, где могут играть дети.

Причины падения провода и отключения светофора пока не известны.