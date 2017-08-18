ГАИ Минска готова к нештатным ситуациям в случае теракта

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 18 авг — Sputnik. Каждый милиционер, в том числе инспектор ГАИ, знает, что делать в случае возникновения угрозы террористических актов, заявил во время видеомоста в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь начальник отдела агитации и пропаганды УГАИ ГУВД Минского горисполкома Сергей Зараник.

Накануне террористы на автомобилях въехали в толпу людей в центре Барселоны, а также в городе Камбрильс. В общей сложности, по последним данным, погибли 14 человек, более 100 получили ранения. Полиция задержала нескольких подозреваемых, поиски водителя автомобиля, въехавшего в толпу людей на пешеходной улице Рамбала в столице Каталонии, продолжаются.

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«Не могу раскрыть всех деталей, но при проведении массовых мероприятий предусматриваем возможность возникновения нештатной ситуации», — подчеркнул Зараник.

По его словам, любой сотрудник милиции, в том числе каждый сотрудник Госавтоинспекции, знает, что делать, каким образом предотвратить нежелательное развитие событий.

«Кроме того, есть специальные службы, которые контролируют при помощи видео, аудио, других различных технических средств и предупреждают такие ситуации», — напомнил гость МПЦ Sputnik.