Во дворе столицы Сибири дерево придавило авто
Инцидент произошел на МЖК.
Инцидент произошел на МЖК.
В столице Сибири в районе МЖК неподалеку от дома № 39/1, расположенного по улице Высоцкого, на припаркованный автомобиль повалилось дерево. Об этом сообщает Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».
Инцидент произошел сегодня, 18 августа. Пострадал автомобиль, а кроме того дерево перекрыло проезжую часть, затруднив проезд и проход по двору. На месте происшествия работали сотрудники полиции. Очевидцы происходящего рассказывают, что упавшее дерево никто не торопится убирать. Кроме того, в интернете люди советуют хозяину пострадавшего авто обратиться с жалобой.
«Штормового предупреждения не было, ветра тоже. Поэтому надо искать ответственного и взыскивать», — говорит один новосибирец.
«Надо и полицию и ЖЭУ вызывать, составлять акты. А также вызывать оценщика и искать хорошего юриста Мы судимся! Долго это все, но этим занимается юрист, — советует другая жительница мегаполиса.