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15:19 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Во дворе столицы Сибири дерево придавило авто

Инцидент произошел на МЖК.

В столице Сибири в районе МЖК неподалеку от дома № 39/1, расположенного по улице Высоцкого, на припаркованный автомобиль повалилось дерево. Об этом сообщает Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

Инцидент произошел сегодня, 18 августа. Пострадал автомобиль, а кроме того дерево перекрыло проезжую часть, затруднив проезд и проход по двору. На месте происшествия работали сотрудники полиции. Очевидцы происходящего рассказывают, что упавшее дерево никто не торопится убирать. Кроме того, в интернете люди советуют хозяину пострадавшего авто обратиться с жалобой.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Штормового предупреждения не было, ветра тоже. Поэтому надо искать ответственного и взыскивать», — говорит один новосибирец.

«Надо и полицию и ЖЭУ вызывать, составлять акты. А также вызывать оценщика и искать хорошего юриста Мы судимся! Долго это все, но этим занимается юрист, — советует другая жительница мегаполиса.

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