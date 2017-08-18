Во дворе столицы Сибири дерево придавило авто

В столице Сибири в районе МЖК неподалеку от дома № 39/1, расположенного по улице Высоцкого, на припаркованный автомобиль повалилось дерево. Об этом сообщает Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

Инцидент произошел сегодня, 18 августа. Пострадал автомобиль, а кроме того дерево перекрыло проезжую часть, затруднив проезд и проход по двору. На месте происшествия работали сотрудники полиции. Очевидцы происходящего рассказывают, что упавшее дерево никто не торопится убирать. Кроме того, в интернете люди советуют хозяину пострадавшего авто обратиться с жалобой.

<div id="vk_post_-31101527_5821703"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?146"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-31101527_5821703", -31101527, 5821703, 'mrQMffTvTE78zT-KRxKWzAtjP_x6')) setTimeout(arguments.callee, 50); }());</script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Штормового предупреждения не было, ветра тоже. Поэтому надо искать ответственного и взыскивать», — говорит один новосибирец.