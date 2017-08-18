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16:57 (мск), источник: РИАЦ

В регионе прокуратура не позволила оправдать взяточника

По инициативе прокуратуры Волгоградским областным судом отменен оправдательный приговор по факту получения взяток в отношении бывшего начальника отдела государственного пожарного надзора и его подчиненного.

Источник: РИАЦ

Руководитель отдела пожнадзора по обслуживанию Тракторозаводского района Волгограда и Дубовского района области УГПН ГУ МЧС России по Волгоградской области, а также инспектор этого подразделения в течение 5 лет получали незаконное вознаграждение с руководства одной из автозаправочных станций за непроведение проверок по соблюдению правил пожарной безопасности.

Первоначально от коммерческой организации должностные лица требовали ежемесячно предоставлять по 200 литров бензина, а затем по 2 тысячи рублей в месяц необходимо было перечислять на специально открытую топливную карту. Общая сумма взяток в денежном эквиваленте составила почти 350 тысяч рублей.

Приговором Тракторозаводского районного суда Волгограда в июне текущего года руководитель отдела признан виновным лишь в мелком взяточничестве и осужден к 1 году 9 месяцам ограничения свободы, а его подчиненный полностью оправдан со ссылкой на отсутствие события преступления.

Не согласившись с решением суда, прокуратура Тракторозаводского района Волгограда обжаловала приговор в связи с допущенными нарушениями уголовно-процессуального закона и по мотиву его несоответствия фактическим обстоятельствам дела. Сторона защиты просила судебный акт оставить без изменения.

С учетом мнения прокуратуры региона, апелляционная инстанция Волгоградского областного суда признала приговор необоснованным. Уголовное дело направлено на новое судебное рассмотрение в тот же суд первой инстанции, но в ином составе суда.

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