В Волгограде задержана женщина-грабитель
Преступнице грозит до 6 лет лишения свободы.
Преступнице грозит до 6 лет лишения свободы.
В понедельник, 14 августа, от 62-летней пенсионерки в полицию поступило заявление о краже имущества. Общий ущерб составил 25 тысяч рублей.
По рассказам потерпевшей, в начале мая текущего года 24-летняя неработающая местная жительница воспользовалась тем, что соседка уехала жить к родственникам, выбила входную дверь и похитила золотые украшения. В ходе
Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище). Санкция данной статьи предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы.