В Волгограде задержана женщина-грабитель

В понедельник, 14 августа, от 62-летней пенсионерки в полицию поступило заявление о краже имущества. Общий ущерб составил 25 тысяч рублей.

По рассказам потерпевшей, в начале мая текущего года 24-летняя неработающая местная жительница воспользовалась тем, что соседка уехала жить к родственникам, выбила входную дверь и похитила золотые украшения. В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемая была задержана оперуполномоченными уголовного розыска. Со слов злоумышленницы, похищенное имущество она продала неизвестным, а деньги потратила на покупку алкогольных напитков.