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16:54 (мск), источник: VOLGOGRAD.RU

В Волгограде задержана женщина-грабитель

Преступнице грозит до 6 лет лишения свободы.

В понедельник, 14 августа, от 62-летней пенсионерки в полицию поступило заявление о краже имущества. Общий ущерб составил 25 тысяч рублей.

По рассказам потерпевшей, в начале мая текущего года 24-летняя неработающая местная жительница воспользовалась тем, что соседка уехала жить к родственникам, выбила входную дверь и похитила золотые украшения. В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемая была задержана оперуполномоченными уголовного розыска. Со слов злоумышленницы, похищенное имущество она продала неизвестным, а деньги потратила на покупку алкогольных напитков.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище). Санкция данной статьи предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы.

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