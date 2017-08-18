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16:24 (мск), источник: Югополис

В Сочи в доме для олимпийских переселенцев обрушился потолок

В одном из новых коттеджей, построенных в Сочи для отселения горожан с мест строительства олимпийских объектов, обрушился потолок.

Это случилось в тот момент, когда в спальне дома № 19 по улице Трубачева никого не было. В результате обрушения в негодность пришла мебель и плазменный телевизор.

До начала олимпийского строительства семья Папазян жила на улице Мира, 10. Переселив их на улицу Трубачева, Упрдор «Черноморье» вместе с документами на недвижимость и земельный участок выдал 5-летнюю гарантию на жилое строение.

Первый раз потолок в доме обрушился летом 2014 года. Тогда коммунальная авария была не столь критичной. Порядок в доме восстановили своими силами. В этот раз все гораздо серьезней, сообщает «Макс портал».

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