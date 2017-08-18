В Сочи в доме для олимпийских переселенцев обрушился потолок

Это случилось в тот момент, когда в спальне дома № 19 по улице Трубачева никого не было. В результате обрушения в негодность пришла мебель и плазменный телевизор.

До начала олимпийского строительства семья Папазян жила на улице Мира, 10. Переселив их на улицу Трубачева, Упрдор «Черноморье» вместе с документами на недвижимость и земельный участок выдал 5-летнюю гарантию на жилое строение.