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16:14 (мск), источник: Volga News

В Сызрани возбуждено два уголовных дела о незаконной ловле рыбы и раков

Сотрудники линейного пункта полиции в речном порту Сызрани в ходе операции «Биоресурс» пресекли два факта браконьерства в акватории реки Волги, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в Сызранском ЛО МВД РФ на транспорте.

По данным полицейских, в одном случае в районе села Кашпир Приволжского района был задержан 18-летний местный житель, который на резиновой лодке ловил рыбу и раков с использованием многозаходных ловушек, относящихся к запрещенным орудиям лова.

В ходе осмотра у него было обнаружено и изъято семь таких ловушек.

В другом случае в районе причала «Чайка» города Сызрань полицейские задержали 32-летнего местного жителя, который ловил рыбу при помощи двух рыболовных сетей.

По данным фактам незаконной добычи водных биологических ресурсов отделением дознания Сызранского ЛО МВД России на транспорте возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного п. п. «б», «в» ч.1 ст. 256 УК РФ.

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