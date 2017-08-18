В Сызрани возбуждено два уголовных дела о незаконной ловле рыбы и раков

По данным полицейских, в одном случае в районе села Кашпир Приволжского района был задержан 18-летний местный житель, который на резиновой лодке ловил рыбу и раков с использованием многозаходных ловушек, относящихся к запрещенным орудиям лова.

В ходе осмотра у него было обнаружено и изъято семь таких ловушек.

В другом случае в районе причала «Чайка» города Сызрань полицейские задержали 32-летнего местного жителя, который ловил рыбу при помощи двух рыболовных сетей.