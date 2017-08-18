Южноуральские туристы чудом не пострадали в Барселоне
Южноуральцы стали свидетелем одной из двух террористических атак, произошедших в Испании накануне вечером.
Южноуральцы стали свидетелем одной из двух террористических атак, произошедших в Испании накануне вечером.
Челябинка Татьяна Баранаева с мужем, отдыхающие в центре Барселоны, чудом не оказались в сотне раненых и погибших, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
В те минуты, когда в районе пешеходной улицы Рамбла в толпу людей въехал фургон, челябинские туристы находились в здании кафе. Вот что они написали на странице в соцсети.
— Иногда становится очень страшно! Особенно тогда, когда ты находился в том самом месте, где произошел теракт. Нас в срочном порядке эвакуировали из торгового центра, а некоторых — и вовсе закрыли в магазинах и не выпускали. Машина стоит на парковке, на Рамбле, и вот уже пять часов мы не можем уехать… Все перекрыто, все магазины и рестораны вмиг закрылись, метро не работает…
Собирается ли семья очевидцев теракта продолжить отпуск в неспокойной Испании, к этому часу узнать не удалось, связи с челябинцами пока нет.
Как заявила