В Башкирии рабочему затянуло руку в ленту конвейера
ЧП случилось во время дорожных работ.
ЧП случилось во время дорожных работ.
В Башкирии рабочему ООО «Дорожник» затянуло руку под работающий элемент конвейера.
Дело в том, что мужчина остался недоволен итогами первой проверки несчастного случая, который произошел во время дорожных работ. Он обратился в Гострудинспекцию с просьбой провести дополнительное расследование.
Выяснилось, что несчастный споткнулся и угодил рукой прямо под вал конвейера. В результате оператор получил переломы плеча, лопатки и лучевой кости.
В ходе проверки инспектор выяснил, что в руководстве компании нарушили порядок оформления мужчины на работу. Несчастный случай признали связанным с производством. Виновных оштрафовали более чем на 70 тысяч рублей.