В Башкирии рабочему затянуло руку в ленту конвейера

В Башкирии рабочему ООО «Дорожник» затянуло руку под работающий элемент конвейера.

Дело в том, что мужчина остался недоволен итогами первой проверки несчастного случая, который произошел во время дорожных работ. Он обратился в Гострудинспекцию с просьбой провести дополнительное расследование.

Выяснилось, что несчастный споткнулся и угодил рукой прямо под вал конвейера. В результате оператор получил переломы плеча, лопатки и лучевой кости.