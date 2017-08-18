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16:07 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии рабочему затянуло руку в ленту конвейера

ЧП случилось во время дорожных работ.

В Башкирии рабочему ООО «Дорожник» затянуло руку под работающий элемент конвейера.

Дело в том, что мужчина остался недоволен итогами первой проверки несчастного случая, который произошел во время дорожных работ. Он обратился в Гострудинспекцию с просьбой провести дополнительное расследование.

Выяснилось, что несчастный споткнулся и угодил рукой прямо под вал конвейера. В результате оператор получил переломы плеча, лопатки и лучевой кости.

В ходе проверки инспектор выяснил, что в руководстве компании нарушили порядок оформления мужчины на работу. Несчастный случай признали связанным с производством. Виновных оштрафовали более чем на 70 тысяч рублей.

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