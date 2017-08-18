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16:47 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Нытве автобус врезался в здание типографии

Очевидцы сообщают, что у водителя случился приступ эпилепсии.

18 августа в Нытве произошло ДТП. Как рассказали очевидцы в социальных сетях, рейсовый автобус «Нытва — Белобородово» врезался в здание типографии. По их словам, у водителя случился приступ эпилепсии, и он не смог справится с управлением.

Автобус двигался из Белобородово в сторону центра Нытвы. По пути он врезался в Renault Logan. Иномарка пыталась уйти от столкновения, но не получилось. От удара её отбросило к зданию церкви.

После этого автобус врезался в здание типографии и остановился.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС Пермского края, авария произошла в 10 часов 53 минуты на улице Карла Маркса.

По предварительным данным никто из пассажиров и пешеходов не пострадал. Водителя увезли в больницу.

По факту ДТП полиция проводит проверку.

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