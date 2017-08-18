В Нытве автобус врезался в здание типографии
Очевидцы сообщают, что у водителя случился приступ эпилепсии.
Очевидцы сообщают, что у водителя случился приступ эпилепсии.
18 августа в Нытве произошло ДТП. Как рассказали очевидцы в социальных сетях, рейсовый автобус «Нытва — Белобородово» врезался в здание типографии. По их словам, у водителя случился приступ эпилепсии, и он не смог справится с управлением.
Автобус двигался из Белобородово в сторону центра Нытвы. По пути он врезался в Renault Logan. Иномарка пыталась уйти от столкновения, но не получилось. От удара её отбросило к зданию церкви.
После этого автобус врезался в здание типографии и остановился.
Как рассказали в
По предварительным данным никто из пассажиров и пешеходов не пострадал. Водителя увезли в больницу.
По факту ДТП полиция проводит проверку.