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16:56 (мск), источник: Клопс.ru

В Калининграде начальник уголовного розыска регионального УМВД сбил велосипедиста

В четверг вечером, 17 августа, в Калининграде начальник уголовного розыска регионального УМВД Сергей Порывакин на автомобиле Toyota сбил велосипедиста. Об этом Клопс.Ru сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Источник: Клопс.ru

Авария произошла в 16:30 при выезде с Советского переулка на Советский проспект. Машина Сергея Порывакина столкнулась с велосипедистом, ехавшим по пешеходному переходу. В результате ДТП никто не пострадал. Автомобиль и велосипед получили технические повреждения. На место аварии вызвали сотрудников ГИБДД.

Согласно ПДД, при пересечении пешеходного перехода велосипедисты должны спешиваться. В данном случае калининградец, попавший аварию, этого не сделал. В пресс-службе регионального УМВД пообещали прокомментировать информацию позднее.

В конце июля на проспекте Мира следователь пятого отдела УМВД по Калининграду, находясь за рулём Audi, сбил 26-летнюю женщину на тротуаре. Пострадавшую госпитализировали.

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