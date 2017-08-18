В Калининграде начальник уголовного розыска регионального УМВД сбил велосипедиста

Источник: Клопс.ru

Авария произошла в 16:30 при выезде с Советского переулка на Советский проспект. Машина Сергея Порывакина столкнулась с велосипедистом, ехавшим по пешеходному переходу. В результате ДТП никто не пострадал. Автомобиль и велосипед получили технические повреждения. На место аварии вызвали сотрудников ГИБДД.

Согласно ПДД, при пересечении пешеходного перехода велосипедисты должны спешиваться. В данном случае калининградец, попавший аварию, этого не сделал. В пресс-службе регионального УМВД пообещали прокомментировать информацию позднее.