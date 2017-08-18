Воронежская полиция объяснила обыски в Доме прав человека

Четырех молодых людей в возрасте от 20 до 32 лет заподозрили в продаже наркотиков. Парни распространяли товар и бесконтактным методом «закладок», и во время непосредственных встреч с клиентами. Силовики обыскали несколько адресов в областном центре (в том числе Дом прав человека на улице Цурюпы, съемную квартиру молодых людей на улице Демократии). В одном из мест нашли 100 г синтетического наркотика.



Силовики пришли в офис Дома прав человека около 14:00 четверга, 17 августа. Под подозрение попали два волонтера 21 года и 27 лет, которые помогали на складе бесплатных вещей в офисе на Цюрупы. В доме по улице Демократии молодые люди продали синтетический наркотик метилэфедрон сотруднику полиции во время контрольной закупки. По словам руководителя благотворительной организации «Рассвет» Дмитрия Константинова, на складе, где помогали волонтеры, ничего запрещенного не нашли.



В тот же день около 18:00 обыски прошли и в воронежском штабе оппозиционера Алексея Навального на Фридриха Энгельса, 70. Активисты сообщили, что силовики также объяснили свой визит делом о наркотиках.



Правоохранители возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 228.1 УК РФ (незаконный оборот наркотиков). Молодых людей доставили в полицию, где они признали вину. Воронежцам грозит до 15 лет лишения свободы.