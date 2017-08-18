В Михайловке электрик угнал машину, чтобы прокатиться по ночному городу

Ночью в отдел полиции поступило анонимное сообщение от одного из жителей Михайловки о том, что неизвестный пытается вскрыть автомобиль, припаркованный возле многоэтажных домов одного из районов города. Сотрудники ГИБДД немедленно выехали на место происшествия и по горячим следам при попытке выехать со двора задержали 30-летнего жителя Кумылженского района, находившегося за рулем чужого автомобиля в состоянии сильного алкогольного опьянения.