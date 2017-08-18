В Михайловке электрик угнал машину, чтобы прокатиться по ночному городу
Автомобильного вора по горячим следам задержали полицейские благодаря бдительности соседей.
Автомобильного вора по горячим следам задержали полицейские благодаря бдительности соседей.
Ночью в отдел полиции поступило анонимное сообщение от одного из жителей Михайловки о том, что неизвестный пытается вскрыть автомобиль, припаркованный возле многоэтажных домов одного из районов города. Сотрудники ГИБДД немедленно выехали на место происшествия и по горячим следам при попытке выехать со двора задержали 30-летнего жителя Кумылженского района, находившегося за рулем чужого автомобиля в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Подозреваемый вину свою признал и пояснил, что, гуляя по городу, обнаружил незапертый автомобиль. Будучи по образованию электриком, смог без ключа завести автомашину, чтобы покататься по ночному городу.
В ходе проверки установлено, что автомобиль принадлежит 28-летней жительнице Михайловки. Транспортное средство возвращено владелице. Автомобильному вору грозит лишение свободы на срок до 5 лет.