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17:02 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронежской области за сутки произошло 9 ландшафтных пожаров

В жаркую погоду пламя распространяется очень быстро.

Источник: Новости Воронежа

В Воронежской области сейчас стоит пожароопасная погода. В такое время очень опасны природные пожары.

По данным МЧС, только за последние сутки произошло 9 ландшафтных пожаров на площади 0,28 гектаров.

«При сложившихся погодных условиях любое неосторожное обращение с огнем граждан может привести к ландшафтному пожару», — предупреждают спасатели.

Для выявления возгораний активно используют авиацию и космический мониторинг. Но все-таки ничто не заменит бдительность людей. Если вы увидели ландшафтный пожар, то сразу звоните по номеру 112 или 101. Не думайте, что кто-то позвонил до вас. Лучше в МЧС получат 10 сигналов о пожаре, чем ни одного.

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