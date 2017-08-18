В Воронежской области за сутки произошло 9 ландшафтных пожаров
В жаркую погоду пламя распространяется очень быстро.
В жаркую погоду пламя распространяется очень быстро.
В Воронежской области сейчас стоит пожароопасная погода. В такое время очень опасны природные пожары.
По данным МЧС, только за последние сутки произошло 9 ландшафтных пожаров на площади 0,28 гектаров.
«При сложившихся погодных условиях любое неосторожное обращение с огнем граждан может привести к ландшафтному пожару», — предупреждают спасатели.
Для выявления возгораний активно используют авиацию и космический мониторинг. Но