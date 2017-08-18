В Воронежской области за сутки произошло 9 ландшафтных пожаров

В Воронежской области сейчас стоит пожароопасная погода. В такое время очень опасны природные пожары.

Для выявления возгораний активно используют авиацию и космический мониторинг. Но все-таки ничто не заменит бдительность людей. Если вы увидели ландшафтный пожар, то сразу звоните по номеру 112 или 101. Не думайте, что кто-то позвонил до вас. Лучше в МЧС получат 10 сигналов о пожаре, чем ни одного.