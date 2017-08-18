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17:15 (мск), источник: РБК

Финские полицейские ранили напавшего с ножом на людей в центре Турку

В финском городе Турку полицейские применили огнестрельное оружие, после того, как мужчина напал на прохожих с ножом.

Об этом говорится в сообщении в официальном Twitter полиции.

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В результате нападавший получил ранение в ногу и был задержан. Ранения ножом получили несколько прохожих. По информации телекомпании Yle, полиция призвала людей покинуть центр города.

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