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19:15 (мск), источник: Sputnik.by

ЧП на заправке в Бресте: милиция установила водителя

Милиция устанавливает местонахождение владельца автомобиля, в котором взорвался газ на заправочной станции в областном центре.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 18 авг — Sputnik. Сотрудники милиции установили личность водителя автомобиля, в котором на заправочной станции в Бресте взорвался газовый баллон, сообщили в УВД Брестской области.

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Взрыв прогремел рано утром 18 августа на АЗС, расположенной на улице Ясеневая в Бресте. В результате легковой автомобиль Fiat Multipla получил сильные механические повреждения. Пострадавших нет.

«Личность водителя установлена, участковый направится к нему по мету жительства. Чтобы опросить», — сообщили в Sputnik в пятницу в УВД.

По словам собеседников агентства, в милицию о том, что на заправке в автомобиле произошел взрыв, поступил сигнал через полтора часа после случившегося. Прибывшими на место происшествия милиционерами было установлено, что водитель после того, как у него в авто взорвался газовый баллон, подошел к сотрудникам заправки и показал свой паспорт, рассказали в УВД. «После чего уехал на искореженном автомобиле», — добавили в милиции.

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего, устаналивается местонахождение владельца авто. «По предварительной информации, его нет в стране на данный момент», — отметили собеседники Sputnik.

С места происшествия изъяты записи камер видеонаблюдения. Будет назначена техническая экспертиза автомобиля, сказали в УВД.

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