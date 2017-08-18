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17:32 (мск), источник: Nur.kz

18-летняя карагандинка пропала после посещения салона красоты

Ырысжан Нуржанова пропала 15 августа после посещения салона красоты, который расположен в одном из криминальных районов Майкудука, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Третий день подряд родственники Ырысжан не находят себе места. Всегда спокойная и очень добродушная девушка пропала без вести 15-го августа, сразу после посещения салона красоты.

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Ырысжан приехала в Караганду из Каркаралинского района, где проживает с родителями, на свадьбу к двоюродной сестре. Торжество было намечено на 17 августа.

А в минувший вторник девушка сообщила родным, что собирается в салон красоты, который расположен в 12-ом микрорайоне Майкудука. Никто и подумать не мог, что после салона девушка исчезнет.

«Ырысжан моя племянница. Она поехала в салон на коррекцию бровей. Перед этим зашла к родственникам, которые живут в 12-ом микрорайоне. Взяла у них 200 тенге, сказав, что ей не хватает именно такой суммы.

После салона, в 14.25 она перестала выходить на связь. Ее телефон отключен. В социальных сетях она не активна. Мы постоянно проверяем это. В полицию заявление написали. Сегодня они сказали, что подадут ее в розыск, — сообщил дядя девушки Бекболат Нуржанов.

Семья и родные девушки ведут и самостоятельные поиски. Сейчас они расклеивают объявления о ее пропаже и просят всех, кто знает о ее местонахождении, откликнуться. Также они хотят привлечь к поискам волонтеров.

Источник: Nur.kz
Источник: Nur.kz

«Мы ищем ее, но нам нужна помощь. Друзей у Ырысжан в Караганде нет. Поэтому искать не у кого. Она больше в социальных сетях общалась. Денег и ценностей у нее при себе тоже не было. Не знаем даже что и думать…

Если кто-то знает, что-либо о ней, просим позвонить по номерам: 87053013010 или 87024664036, — добавил родственник пропавшей.

Источник: Nur.kz

Приметы девушки: рост около 167 сантиметров. Среднего телосложения. Волосы черные, глаза черные, кожа смуглая. Была одета в белый вязаный свитер, джинсы, темно-синие кроссовки.

В полиции пока никакой информации о пропавшей девушке не сообщили.

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