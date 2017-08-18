В Волгограде два сотрудника учреждения ФСИН задержаны за взятку в 2 млн рублей

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, с декабря 2015 года и на протяжении всего 2016 года между учреждением мужчин и коммерческой фирмой были заключены договоры строительного подряда на реконструкцию следственного изолятора в Ленинске. Стоимость контрактов составила более 14,5 миллиона рублей. Решив заработать на подрядчике, сотрудники УФСИН потребовали от него откат в размере 15% от уже подписанных договоров за свое содействие в заключении новых. Глава стройфирмы передал в марте и апреле 2016 года госслужащим около двух миллионов рублей.