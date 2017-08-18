В Острогожском районе уничтожили 190 боеприпасов времен ВОВ

Взрывотехники уничтожили 190 боеприпасов времен Великой Отечественной войны в селе Сторожевое Острогожского района в пятницу, 18 августа. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил начальник отдела ГО и ЧС районной администрации Владимир Калашников.

Снаряды уничтожили в 11:30 на специальной подрывной площадке в районе села Сторожевое.

— В течение двух недель на территории Урывского сельского поселения нашли и изъяли 30 минометных мин диаметром 82 мм, двадцать — диаметром 50 мм, а также артиллерийские снаряды и ручные гранаты, — рассказал корреспонденту РИА «Воронеж» спасатель аварийно-спасательной службы Воронежской области Максим Шакалов.