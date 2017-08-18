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17:54 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Острогожском районе уничтожили 190 боеприпасов времен ВОВ

Поисковики нашли в селе Сторожевое 50 мин, артиллерийские снаряды и ручные гранаты.

Взрывотехники уничтожили 190 боеприпасов времен Великой Отечественной войны в селе Сторожевое Острогожского района в пятницу, 18 августа. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил начальник отдела ГО и ЧС районной администрации Владимир Калашников.

Снаряды уничтожили в 11:30 на специальной подрывной площадке в районе села Сторожевое.

— В течение двух недель на территории Урывского сельского поселения нашли и изъяли 30 минометных мин диаметром 82 мм, двадцать — диаметром 50 мм, а также артиллерийские снаряды и ручные гранаты, — рассказал корреспонденту РИА «Воронеж» спасатель аварийно-спасательной службы Воронежской области Максим Шакалов.

Специалисты продолжат работы в поселке Грушевая Поляна.

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